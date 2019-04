et AFP

23/04/2019

Macabre découverte dans le Val d'Oise. Lundi 22 avril, à la mi-journée, un plaisancier a aperçu le corps d'une femme, recroquevillée et tassée dans une valise. Cette dernière dérivait sur l'Oise, à hauteur de Neuville-sur-Oise, rapporte Le Parisien, qui révèle l'information.



Une fois les pompiers et les forces de l'ordre prévenus, le parquet de Pontoise a rapidement été saisi du dossier. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles.

Selon le quotidien régional, le corps de cette femme, qui n'a toujours pas été identifiée à l'heure actuelle, n’a pas été endommagé par l’eau. Et, si les causes de sa mort demeurent encore inconnues, les circonstances de cette découverte laissent à penser à une origine criminelle.

Un important dispositif de sécurité a été déployée dans cette zone afin de limiter l'accès des badauds sur les rives de l'Oise, habituellement très fréquentées par les cyclistes et autres promeneurs.