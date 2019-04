publié le 24/04/2019 à 12:11

Du cannabis de plus en plus puissant. La teneur en THC, principale substance qui modifie l'état de conscience, est désormais produite à 90% au Maroc. C'est-a-dire que le "pétard" est de plus en plus pur, et donc de plus en plus fort selon Le Parisien. Dans les années 90 le taux de production au Maroc était inférieur a 10%.



Le "shit", soit la résine de cannabis, est donc désormais d'une qualité "incomparable" pour Hugo, 31 ans qui roule "deux à six bédos" par jour depuis 10 ans. "T'es KO plus longtemps" confirme Sacha, un autre fumeur régulier. Des témoignages qui vont dans le sens d'une note des services de lutte contre les trafics de stupéfiants. La teneur en THC de la résine de cannabis est dorénavant de 26,5 %, contre 11 % il y a huit ans.

"Les patients nous le disent", confirme auprès du quotidien Amine Benyamina, psychiatre-addictologue à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif. Même si l'overdose n'est pas à craindre, il faut pourtant rester vigilant. "Plus sa qualité augmente, plus l’addiction, les effets planants et le risque de développer une maladie psychiatrique sont grands", explique encore ce spécialiste.