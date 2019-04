publié le 23/04/2019 à 05:30

Après l'Ordre des médecins, la justice se saisit de l'affaire. Le chirurgien grenoblois spécialiste des opérations du dos, accusé par plusieurs anciens patients d’avoir raté leurs opérations, est dans le collimateur de la justice après avoir été suspendu par ses pairs pour une durée de 18 mois.



Selon les informations de RTL, le parquet de Grenoble a décidé de lancer une enquête préliminaire pour "mise en danger d'autrui" contre ce médecin "boucher", le docteur V.

Plusieurs victimes du médecin ont été entendues par la police et sept au moins ont déjà porté plainte. Une liste de plaignants qui pourrait très prochainement s'allonger alors qu'une quarantaine d'anciens patients ont contacté l'avocat qui s'occupe de plusieurs victimes présumées.

Lise, 54 ans, opérée de la colonne vertébrale à la suite d'une hernie discale, entend bien mener une action en justice. "Le chirurgien m'a posé huit vis et deux vis touchent un nerf. J'ai beaucoup de douleurs, sans arrêt, raconte-t-elle au micro de RTL. C'est un enfer, je ne fais plus rien, plus d’activité. Depuis mai 20113, ma vie s'est arrêtée. Je survis (...) Pour moi, ce n'est pas un médecin, c'est un boucher tout simplement. Il a brisé ma vie".



Si les investigations ont été confiées aux policiers de la sûreté départementale, un juge d'instruction devrait prochainement être saisi pour enquêter sur les activités de ce chirurgien.



C'est la sécurité sociale de l'Isère qui avait donné l'alerte à la fin de l'année 2016 après avoir recensé 54 dossiers suspects portant sur les années 2013 et 2014. Il est notamment reproché au docteur V. d'avoir pratiqué des opérations injustifiées, sans respecter certaines techniques opératoires, et d'avoir réalisé un mauvais suivi après ses interventions.