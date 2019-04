publié le 23/04/2019 à 13:19

Des dauphins cloîtrés dans un trop petit bassin, des ours polaires en plein soleil... L'association "C'est Assez!" porte plainte contre le parc Marineland d'Antibes pour "maltraitance animale".



Après une première plainte, début avril, pour "cruauté" envers un des orques du parc, l'association vient d'en déposer une seconde, selon Le Figaro, visant cette fois les conditions de captivité des dauphins et des ours polaires.

"L'objet (de cette plainte) est de dénoncer les conditions de vie des ours polaires et des dauphins, qui ont été un peu confinés pendant quelques mois pour des questions techniques", explique Christine Granjean, présidente de "C'est Assez!".



Marineland se défend

"Laisser des dauphins, dans un bassin bourré d'algues, sans ombre pour les protéger soleil, on considère cela comme de la maltraitance", affirme la présidente de l'association. De son côté, la direction du Marineland évoque un acharnement médiatique pour nuire au parc.



"Les dauphins ont été déplacés durant trois mois le temps de faire les travaux de rénovation de leur bassin. Durant ces trois mois, ils étaient dans un lagon de 1.000 m2 allant jusqu’à 4 mètres de profondeur. Tout ce qui est dénoncé est mensonger", se défend Pascal Picot, le directeur du parc qui attire jusqu'à 10.000 vacanciers par jour l'été.

