publié le 30/01/2019 à 12:49

C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Plus d'un Français sur 20 aurait consommé de la cocaïne au moins une fois dans sa vie, relève La Croix, qui cite un rapport de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). C'est quatre fois plus qu'au début des années 2000.



Et le phénomène concerne tout le monde, et plus uniquement les élites fortunées. Désormais ce sont les artisans et les commerçants qui sont les plus gros consommateurs de cocaïne, suivis des ouvriers qui devancent, et là aussi c'est nouveau, les cadres. Les métiers les plus pénibles sont les plus concernés.

Le quotidien a ainsi rencontré Yann, un marin pêcheur d'une cinquantaine d'années. Depuis son petit port de Bretagne, il ne s'en cache pas : il consomme régulièrement de la cocaïne.

"Avec 4 traces de coco tu vas plus vite que la machine pour étriper et vider le poisson", dit-il. Ça le soulage aussi, explique celui qui souffre de la hanche.

La drogue a remplacé l'alcool

Et Yann n'est pas un cas à part, comme l'explique Bernard Le Floch, médecin généraliste qui a mené une étude sur la prise d'opiacés chez les marins pêcheurs. "Quand j'ai commencé à exercer, on parlait surtout de l’alcool, mais on n’en voit plus beaucoup", souligne-t-il. "La drogue l’a un peu remplacé chez les jeunes générations", poursuit le docteur.



Une observation confirmée par une autre étude, réalisée cette fois par le Service de santé des gens de mer. Selon ce rapport, sur 1.000 marins pêcheurs testés en 2013, 4,5% étaient positifs à la cocaïne, tous âges confondus. Et ce chiffre grimpe même à 8% chez les moins de 35 ans, note La Croix.