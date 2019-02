publié le 19/02/2019 à 13:25

L'affaire Benalla se poursuit. Dans un énième épisode de cette saga, Alexandre Benalla est convoqué ce mardi 19 février au Palais de Justice avec Vincent Crase, un ancien employé de la République en Marche. Dans un enregistrement clandestin dévoilé par Médiapart le jeudi 31 janvier, on entend les deux hommes dialoguer, le 26 juillet, une période durant laquelle la justice leur avait interdit de se rencontrer.



Un juge doit de nouveau se prononcer sur le contrôle judiciaire de l'ancien collaborateur de l'Élysée et de Viencent Crase, qu'il pourrait placer en détention provisoire. Les deux hommes sont arrivés séparément ce mardi matin au tribunal, accompagnés de leurs avocats qui devraient d'une part insister sur l'illégalité présumée des enregistrements et d'autre part sur le fait qu'ils ne parlent pas du dossier dans lequel ils sont mis en cause.

Pour les violences du 1er mai à Paris, le juge a trois options : un simple rappel à la loi, un renforcement du contrôle judiciaire avec, par exemple, l'interdiction de voyager à l'étranger ou bien la mesure la plus sévère avec un placement en détention provisoire.

