publié le 12/02/2019 à 19:05

L'affaire Benalla poursuit le gouvernement jusqu'à l'Assemblée nationale. Ce mardi 12 février, lors des questions au gouvernement, Édouard Philippe a été interpellé à plusieurs reprises par les députés de l'opposition.



"Nous faisons la transparence, et la justice prononcera le cas échéant les condamnations qui s'imposent et c'est très bien ainsi. Je vous le dis comme je le pense", a lancé le premier ministre, en réponse au député Les Républicains Philippe Gosselin.

Et d'ajouter : "Dans la question de monsieur le député, on laisse à penser que nous couvririons des choses, que nous cacherions des choses, eh bien non. Et vous pouvez me pointer du doigt", a-t-il lancé au chef des députés Les Républicains Christian Jacob, "il n'en est rien, nous faisons la transparence".

Le Premier ministre est revenu sur le rebondissement de l'affaire Benalla impliquant Matignon, qui a conduit à la démission de la cheffe du groupe de sécurité du Premier ministre (GSPM), la commissaire Marie-Élodie Poitout.



Édouard Philippe a déclaré face aux députés : "Comme je tiens à ne pas accuser et charger des fonctionnaires de l'État qui ont pris la décision pour éviter les rumeurs et les soupçons de se mettre en retrait de leur activité. Je pense à la commissaire de policer qui dirigeait la sécurité de Matignon. Sa décision est à son honneur. Je n'accepte pas qu'on la mette en cause. Elle a montré un très haut niveau d’exigence sur ce que peut être sa fonction".

