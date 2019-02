publié le 19/02/2019 à 08:58

Un rassemblement contre l'antisémitisme. Des représentants de la classe politique, du gouvernement et de l'opposition se réuniront ce mardi 19 février à 19h, place de la République à Paris. Cette initiative a été lancée après l'agression à caractère antisémite de l'académicien Alain Finkielkraut en marge du mouvement des "gilets jaunes".



Bruno Le Maire ne sera pas présent lors de ce rassemblent à cause d'un déplacement à Berlin. Invité au micro de RTL, le ministre de l'Économie et des Finance a indiqué être "de tout cœur avec cette manifestation". "Je suis profondément choqué par la monté de l’antisémitisme et la multiplication des gestes, des actes et des paroles antisémites en France. J’ai le sentiment que l’on a oublié notre Histoire, a-t-il indiqué. L’antisémitisme commence toujours par des mots et finit toujours par des crimes. Il y a un antisémitisme chronique en France".



Avant d'ajouter qu'il souhaitait que "tous les enfants se rendent au musée de la Shoah à Paris et qu'ils voient le statut des Juifs d’octobre 1940, annoté de la main du Maréchal Pétain, pour durcir le statut des Juifs". Le ministre tient à lancer "un appel à la responsabilité de tous les citoyens français".