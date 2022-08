Le journal de 8h - Afghan tué à Colmar : les "coauteurs" du crime restent silencieux

Deux semaines après le drame de Colmar, deux suspects se réveillent en prison ce samedi 27 août. Ils sont soupçonnés d'avoir abattu un réfugié afghan le dimanche 14 août. Les deux jeunes mis en examen pour "assassinat" sont considérés comme les coauteurs du meurtre.

Le mineur de 17 ans, né et domicilié à Colmar, est resté muet pendant les interrogatoires. Les images de vidéosurveillance semblent montrer qu'il portait le pistolet automatique - qui n'a pas été retrouvé. Son copain de quartier, 18 ans et originaire de Vannes, a reconnu avoir fait des roues arrières sur le scooter. Pas plus.

Le binôme est connu des services de la justice depuis longtemps, selon Catherine Sorita-Minard, procureure de la République de Colmar. "Ils ont été tous les deux suivis par les services de protection judiciaire de la jeunesse et condamnés à des peines relativement lourdes pour des faits de délinquance : stupéfiants, dégradation, etc.

Leur incarcération préventive dans un établissement alsacien est donc un retour à la case prison, un basculement dans une violence extrême que ne s'explique pas encore la magistrate. "Des expertises vont être faites sur la personnalité de ces jeunes, des expertises psychiatriques et psychologiques. Ils ont compris qu'il y avait eu la mort d'un homme et le fait qu'ils aient pris la fuite montre qu'ils avaient bien conscience d'avoir commis des faits graves." Le duo, qui ne connaissait pas la victime, encourt 30 ans de réclusion pour le mineur, perpétuité pour le majeur.

À écouter également dans ce journal

Diplomatie - Emmanuel Macron rallonge sa visite en Algérie. Les discussions avec son homologue avancent sur la question sensible de l'immigration clandestine et des VISA. Le président français veut accorder plus facilement le sésame aux étudiants, chercheurs, sportifs et artistes.

États-Unis - La justice américaine a publié, vendredi, un document judiciaire exposant les motifs de la récente perquisition de la police fédérale au domicile en Floride de l'ancien président Donald Trump : la recherche de documents confidentiels visiblement détenus au mépris des règles de sécurité.

Formule 1 - Audi fera ses débuts en Formule 1 en 2026 comme motoriste, a annoncé vendredi son PDG. Le constructeur allemand développera son moteur hybride en Bavière et nouera un partenariat avec une écurie du championnat du monde de F1.

