Les infos de 18h - Afghan tué à Colmar : les deux suspects principaux mis en examen et incarcérés

C'était le 14 août dernier : un jeune réfugié afghan à Colmar était tué après un différent autour du bruit d'un scooter. Ce vendredi soir 26 août, les deux principaux suspects ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire.

Les deux hommes de 17 et 18 ans connus de la justice ont été mis en examen pour assassinat et incarcérés. Le juge a estimé, au vu des éléments de l'enquête, qu'ils n'étaient pas auteurs et complices, mais co-auteurs. Les deux hommes avaient déjà été suivis par la protection judiciaire de la jeunesse et incarcérés par le passé.

L'enquête doit désormais déterminer plus précisément la responsabilité dans ce drame. Lors des auditions, l'un des deux hommes a gardé le silence, tandis que l'autre a reconnu avoir fait des levées avec son scooter - une circulation uniquement sur la roue arrière.

Les vidéos exploitées par la police incriminent le mineur de 17 ans dans le tir mortel. Ces deux hommes sont poursuivis aussi pour d'autres infractions, comme la détention d'armes de catégories B en réunion. La procureure ajoute que de nouvelles investigations doivent préciser les faits, leur genèse, leur préparation et leur commission.

Les auditions, expertises balistiques et analyses des téléphones sont, elles, toujours en cours. Les deux hommes encourent la réclusion criminelle à perpétuité pour le majeur et 30 ans de prison pour le mineur.

