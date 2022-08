Pourquoi Emmanuel Macron se rend-il en Algérie ?

"Le président de la République a fait le choix d'orienter cette visite vers l'avenir, les start-up, l'innovation, la jeunesse, des secteurs nouveaux", a souligné mardi 23 août l'Élysée, deux jours avant l'arrivée du président français en Algérie. Une visite de trois jours pour "refonder" durablement une relation abîmée par des mois de brouille mémorielle.

Elle intervient au terme d'une séquence chargée de symboles avec le 60e anniversaire des Accords d'Evian (18 mars 1962), qui mirent fin à 132 ans de colonisation et plus de sept ans de guerre entre insurgés algériens et armée française, et de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet. Alger attend d'ailleurs toujours des excuses d'Emmanuel Macron après plusieurs déclarations sur cette période.

Outre la mémoire de la colonisation, cette visite présente des enjeux économiques entre les deux pays - la France n'ayant plus que 10% des parts de marché en Algérie. Le gaz ne sera pourtant pas au centre des discussions, a assuré Paris, même si les Européens, pressés de réduire leur dépendance aux approvisionnements russes dans le contexte de guerre en Ukraine, se tournent de plus en plus vers l'Algérie.

Les visas au cœur du déplacement

Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune devraient aussi évoquer la réduction de 50% du nombre de visas Schengen accordés par Paris aux Algériens, sur fond de contentieux concernant la réadmission de ressortissants algériens jugés indésirables en France. Toutefois, Paris annonce qu'il respectera "la souveraineté" algérienne sur cette question, même si le Président a déjà été interpellé par la diaspora à ce sujet.

Enfin, ces trois jours de visite auront également une visée géopolitique dans la région. Les deux présidents s'entretiendront sur la situation au Mali, d'où l'armée française vient de se retirer, et plus largement au Sahel ainsi qu'en Libye. Emmanuel Macron abordera aussi "en toute franchise" l'influence croissante de la Russie dans la région, notamment au Mali, a indiqué l'Elysée, en pointant les "différences d'approche" avec Alger, aux liens étroits avec Moscou.

