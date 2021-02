publié le 03/02/2021 à 08:08

C'est un comédien extrêmement populaire qui se retrouve accusé d'inceste. Mis en cause par sa fille aînée Coline, aujourd'hui âgée de 45 ans, Richard Berry a vivement démenti ces accusations dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Les faits, qui sont probablement prescrits, remontent à 37 ans en arrière. À l'époque, Coline a 8 ans et, selon ses dires, elle aurait été violée et agressée sexuellement jusqu'à ses dix ans par son père comédien et sa compagne de l'époque, la chanteuse Jeane Manson. Le parquet de Paris n'a pas confirmé, ce mercredi 3 février, l'existence de cette plainte mais Richard Berry a réagi dès la soirée de mardi, en publiant un long texte sur Instagram.

"Je démens de toutes mes forces" écrit l'acteur qui explique que ces accusations ont démarré il y a 7 ans et qu'elles ont été relancées par la parution du livre de Camille Kouchner le mois dernier, sur le thème de l'inceste. Malgré la probable prescription des faits dénoncés, Richard Berry ajoute qu'il s'est lui aussi tourné vers le procureur de Paris et réclame l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur ces accusations.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Emmanuel Macron promet un vaccin à "tous les Français qui le souhaitent" d'ici la fin de l'été. Le président de la République a également annoncé que l'Europe avait "sécurisé" un total de 2,3 milliards de doses.

International - L’opposant russe Alexeï Navalny a été condamné à trois ans et demi de prison, mardi 2 février, pour avoir violé une mesure de contrôle judiciaire durant la période où il était en convalescence en Allemagne après avoir été victime d’un empoisonnement. De nombreux pays, dont la France, demandent sa libération "immédiate".

Tendances - Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, a annoncé, mardi 2 février, qu’il céderait cette année le rôle de directeur général du géant du commerce en ligne tout en restant président de son conseil d’administration. C'est Andy Jassy, actuellement chef de la branche de cloud du groupe (AWS), qui lui succèdera.