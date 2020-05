et AFP

Un élu de la majorité condamné devant la justice. Le député La République En Marche (LaREM) de l'Ain, Stéphane Trompille, a été condamné pour harcèlement sexuel et licenciement nul d'une ancienne collaboratrice par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

L'homme politique de 35 ans, élu député de la 4e circonscription de l'Ain en 2017, était accusé par une ancienne collègue, chargée de sa communication et de ses relations presse. Dans son jugement rendu le mercredi 20 mai, le Conseil souligne que "sous couvert de plaisanteries de mauvais goût et sexistes", Stéphane Trompille a adopté "un comportement attentatoire à la santé" de cette femme de 32 ans.

Par exemple, le député envoyait des messages à sa collaboratrice en lui demandant : "Tu bosses ou tu te touches là ?". La collaboratrice, seule femme de l'équipe, a souffert d'un "mal être au travail, accompagné de stress et d'une perte de poids", note le tribunal. La jeune femme a sollicité un rendez-vous avec le médecin du travail en janvier 2018, en précisant à son député que ses conditions de travail lui semblaient inappropriées.

Stéphane Trompille fait appel de la décision

En réponse, Stéphane Trompille avait déclenché une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, effective en février 2018. Le Conseil a déclaré nul ce licenciement, soulignant que le député n'a pas "veillé à la protection de la santé de sa salariée" et constatant des faits de harcèlement sexuel.

Pour l'avocate de la plaignante, Me Christine Fauconnet, "ces décisions viennent clore une longue marche pour la reconnaissance des agissements inacceptables et illégaux de Monsieur le député Stéphane Trompille". Au total, le conseil a demandé à Stéphane Trompille de verser plus de 20.000 euros à la requérante. Le député a fait appel de la décision.

"Il est extrêmement serein quant à la suite qui sera donnée par la justice", a assuré son avocat Me Éric Dez, qui a aussi souligné qu'une enquête pénale, déposée à l'initiative de son client, était toujours en cours.