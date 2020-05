publié le 23/05/2020 à 06:32

C'est une décision judiciaire qui crée une brèche dans laquelle pourrait s'engouffrer de nombreux patrons d'hôtels et de restaurants.

Le tribunal de commerce de Paris a donné raison ce vendredi 22 mai en référé, à un restaurateur parisien qui avait assigné son assureur, Axa, après son refus d’indemniser les pertes d’exploitation d’un de ses quatre établissements parisiens dans le cadre de la crise sanitaire. Le plaignant estimait que l'assureur se soustrayait à ses obligations contractuelles, en estimant que l'arrêté gouvernemental du 14 mars ne constituait pas une décision de fermeture administrative à proprement dite. Ainsi, Stéphane Manigold a obtenu gain de cause.

"On avait un genou à terre. Aujourd'hui, la justice nous a donné une béquille et nous a dit 'regardez vos contrats, vous avez la possibilité d'être sauvés et de ne pas mettre la clef sous la porte.' Le président du tribunal a donné une décision forte. Il a, un à un, rejeté les arguments massifs d'Axa. Je suis fier de ce que cela va générer pour mes amis restaurateurs. C'est une victoire sans précédent", estime Stéphane Manigold.

Axa a été condamné à payer deux mois et demi de pertes d'exploitation soit 70.000 euros ainsi que 5.000 euros d'indemnités, mais l'assureur va faire appel de cette décision.

Élections municipales - Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ont officialisé la tenue du second tour des élections municipales le 28 juin prochain, lors d'une conférence de presse ce vendredi 22 mai à Matignon.

Religion - Les cérémonies religieuses vont pouvoir reprendre dès ce samedi 23 mai selon un décret publié au Journal officiel.

Coronavirus - Après des semaines d’attente, les médecins généralistes vont bientôt pouvoir prescrire des tests sérologiques à leurs patients, selon une information du Figaro.