publié le 20/02/2019 à 16:42

L'ex-boxeur, Christophe Dettinger, qui avait agressé deux gendarmes en marge d'une manifestation lors de l'acte 8 des "gilets jaunes" à Paris, est sorti ce mercredi 20 février, de la prison de Fleury-Mérogis. Il a été placé en régime de semi-liberté dans le centre de Corbeil-Essonnes, en région parisienne, où il a l'obligation de rentrer tous les soirs à partir de 18 heures.





Il s'exprime pour la première fois en longueur depuis sa sortie de Fleury-Mérogis : "Dans mon cœur, oui, je suis toujours 'gilet jaune'. Oui, je suis 'gilet jaune' dans mon cœur. Maintenant ça restera dans mon cœur. Je ne pourrai plus manifester et puis voilà j’ai été vacciné je pense", confie-t-il sur RTL.

Concernant les dérives en marge des manifestations, l'ex-boxeur déclare : "Bien sûr qu’elles sont condamnables ces dérives, comme la mienne, elle est condamnable. Maintenant ça reste une minorité alors que le vrai mouvement, l’intérêt du mouvement c’est les gens qui sont pacifiques, ce sont des Français honorables qui ont faim, c’est tout".

Christophe Dettinger a été condamné mercredi 13 février à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve pour avoir violemment frappé deux gendarmes le 5 janvier lors de l'acte 8 des "gilets jaunes".



Lors de sa brève comparution devant le tribunal, le 9 janvier, l'homme avait dit "regretter (ses) actes". Ce père de trois enfants au casier judiciaire vierge avait expliqué avoir eu un accès de colère après avoir "vu des gendarmes matraquer un jeune homme et une femme au sol". La vidéo amateur de l'agression des gendarmes par Christophe Dettinger avait suscité un vif émoi.