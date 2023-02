Photo non datée du gangster et "ennemi public n°1" Jacques Mesrine

Tous les ans, le 2 novembre, c’est la même histoire : plus de 40 ans après sa mort spectaculaire, des fans viennent se recueillir sur la tombe de Jacques Mesrine au cimetière de Clichy (Hauts-de-Seine). Le rituel est immuable : applaudissements, hommages, et coupes de champagne.

Ils ne sont qu’une poignée à faire le déplacement, souvent des militants de gauche, ou des petites gens qui voient en lui un vengeur. Mais l’aura de l’ennemi public numéro un rayonne bien au-delà de ce petit cercle d’admirateurs. Dans l’opinion, de façon plus ou moins affirmée, plus ou moins consciente, Jacques Mesrine conserve cette image de gangster flamboyant, de braqueur révolutionnaire, un peu Robin des Bois. C’est sans doute son plus grand hold up.



Narcissique, un peu mégalo, Mesrine ridiculise la police mais il aime être traqué par de grands flics, ceux qu’il estime à sa mesure. En prison, il forge le mythe en écrivant son autobiographie, L’Instinct de mort. Étrange récit d’un homme qui va être jugé pour des hold-up… mais qui revendique 39 meurtres ou assassinats.

La justice n’en connaît que deux, deux gardes chasses abattus lors de sa cavale au Canada. Il raconte aussi l’Algérie, en affirmant qu’il a été plusieurs fois "de corvée de bois"... C'est ainsi qu’on appelait les exécutions sommaires des prisonniers. Personne ne confirme. "Il y a chez Mesrine un petit tueur qui se voudrait grand", dit un criminologue.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.

Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

