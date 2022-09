Six ans d'instruction, 12 juges. L'affaire Adama Traoré, initiée en 2016 par le décès du jeune homme après son interpellation dans le Val-d'Oise, est devenue une bataille judiciaire tentaculaire. Au cœur du dossier, trois gendarmes soupçonnés par la famille Traoré d'être à l'origine de la mort de celui qui à l'époque était âgé de 24 ans.

Sur RTL, Virginie Gauthier, la mère de l'un des mis en cause, s'est exprimée ce jeudi 29 septembre sur les conséquences du dossier sur sa famille, en publiant Mon fils n'est pas un assassin (Robert Laffont). "Mon fils est innocent, ses deux collègues sont aussi innocents. C'est un concours de circonstances", a-t-elle clamé.

Dans les heures qui ont suivi le drame, Romain a appelé sa mère, bouleversé. Alors effarée, Virginie Gautier ne "comprend pas ce qu'il se passe". Très vite, son fils reçoit des "menaces de mort sur sa femme et sur sa fille". Elle l'a donc reçu chez elle quelques jours plus tard, tandis que l'affaire prenait de l'ampleur dans les médias. La mère de famille dit avoir collecté "2.800 articles de presse". "Il faut savoir que sur les six premiers mois, il y a eu 600 articles dont deux seulement en faveur des gendarmes", a-t-elle rappelé ce 29 septembre. Et d'ajouter : "Personne ne prenait la défense de mon fils ou de ses collègues".

Cet homme dont on parlait, ce n'était pas mon fils. Virginie Gautier

Un choc, qui pousse aujourd'hui Virginie Gautier à exprimer sa vérité. Pointant un "raisonnement très binaire", précisant, "si l'on est contre les Traoré, on est forcément raciste", la mère du gendarme a tenu à souligner dans son ouvrage qu'elle vient d'une "famille de gauche". "Cet homme dont on parlait [...] ce n'était pas mon fils. Quelqu'un d'extrême droite, facho, raciste [...]. C'était terrifiant et hallucinant.", a-t-elle continué au micro de RTL.

Placé sous le statut de "témoin assisté" deux ans après les faits, Romain "travaille toujours sur le terrain". Un moyen pour le jeune gendarme "d'avoir accès à son dossier", a ajouté Virginie Gautier. Pour elle, l'affaire Traoré "n'est pas du tout représentative des violences policières". Les résultats d'une dixième expertise sont attendus. Des conclusions que Virginie Gautier redoute, de crainte que l'affaire ne soit une nouvelle fois relancée.

