Émeutes : d'où proviennent les mortiers d'artifice ?

Depuis la mort de Nahel, les jeunes tirent des mortiers d'artifices par milliers dans le ciel de plusieurs villes de France pour exprimer leur colère depuis les rues. Depuis plusieurs nuits, des milliers de bâtiments publics et de voitures sont également incendiés et pillés par ces personnes pour protester contre les violences policières à répétition. Mais que sont les mortiers d'artifices ?



Prenant la forme d'un cylindre en carton, qui joue le rôle de tube de lancement, à l’intérieur est introduite une petite bombe constituée de poudre qui produit la charge explosive lorsque le tireur allume la mèche. L’expression "mortier d’artifice" prête à confusion, car il ne s'agit pas d’armes de guerre, mais bien de matériel de pyrotechnie, de feux d’artifice, comme on peut en voir dans le ciel le 14 juillet, à l’occasion de la fête nationale.

Sans être à proprement des armes, ils peuvent toutefois se révéler dangereux dans certaines circonstances, notamment lorsqu'ils sont tirés à courte distance. Leur puissance peut alors briser un os, arracher une main, provoquer des brûlures au visage, ou même créer des traumatismes au niveau des tympans. Ils peuvent parfois être l'origine d'incendies. Ils peuvent donc blesser à la fois les policiers ciblés, mais aussi pour les tireurs eux-mêmes, car les mortiers sont très imprécis et leur trajectoire est imprévisible.



Est-il légal d'en posséder ?

Les feux d’artifice sont classés par catégories. Dans les émeutes, ce sont principalement des mortiers de catégories 3, qu'on appelle les chandelles romaines, qui ont été utilisés. D’après les services de l’État, elles présentent un "danger moyen" et la vente au grand public est autorisée à condition que l’acheteur soir majeur.

Les mortiers d'artifice de catégorie 4 sont réservés aux professionnels de la pyrotechnie. Pour les acheter, il faut absolument suivre une formation pour apprendre à manipuler ces fusées. Une fois le certificat en main, il est possible de se fournir auprès de magasins spécialisés ou sur internet. Les boutiques en lignes demandent le certificat et depuis deux ans, l’État impose aux commerçants d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur pour que les agents de l’État puissent consulter le document.

Malgré l'interdiction, certains jeunes tentent quand même de se procurer ces mortiers d'artifice en passant par la filière légale. Sur le marché noir des réseaux sociaux et des messageries instantanées, de véritables "dealers" se livrent une guerre commerciale. Ils proposent des réductions, des tarifs groupés, des livraisons en moins de vingt minutes. En quelques clics, et pour une quinzaine d'euros, il est tout à fait possible de se procurer, par exemple, un mortier de 30 mm.

Le stock parait inépuisable ces derniers jours, car les vendeurs avaient constitué des réserves à l’approche du 14 juillet. Ils ont vu leurs bénéfices exploser ces dernières semaines, bien avant la fête nationale. Ces "dealers" se fournissent notamment en Pologne, où les commerçants sont beaucoup moins regardants sur l'identité des acheteurs.