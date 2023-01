Que s'est-il passé aux urgences pédiatriques de l'hôpital Purpan à Toulouse ? C'est la question que se pose les parents d'Elhana, une fillette de six ans décédée à l'hôpital de Montauban deux jours après son passage à l'hôpital Purpan.

Le calvaire de la petite Elhana a duré près de quarante jours. Durant ce laps de temps, la jeune fille était atteinte de fièvre, de fortes toux et de douleurs. Les parents ont alors multiplié les rendez-vous médicaux chez deux médecins et aux urgences de l'hôpital des enfants à Toulouse et de l'hôpital de Montauban où la petite fille est décédée le 21 décembre dernier.

Après le décès de la fillette, ses parents ont décidé de porter plainte contre X. "Ce dysfonctionnement est dû à plusieurs facteurs. On n'a pas fait tous les examens utiles qui auraient permis de déceler le virus dont était atteinte cette petite et de laisser repartir systématiquement - que ce soit à Toulouse et à Montauban - la mère et l'enfant avec uniquement du doliprane et des cachets qui avaient pour fonction d'atténuer la douleur", détaille maître Guy Debuisson, l'avocat des parents.

Elhana est décédée à la suite d'une bactérie retrouvée dans le liquide pulmonaire de la jeune fille, celle de la scarlatine. Le procureur de Montauban a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X. Parallèlement, un audit - réalisé par l'hôpital de Montauban et de Toulouse - est en cours.

