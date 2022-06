INFO RTL - Il vole sans le savoir un camion de surveillance des services secrets, un homme interpellé

Il aurait sans doute pu être mieux inspiré. Un homme a été interpellé ce vendredi 24 juin au matin à Viarmes dans le Val-d’Oise, soupçonné d’avoir volé mercredi 22 juin, sans le savoir un véhicule de surveillance appartenant à la DGSI, le principal service de renseignement français.

À sa décharge, rien n’indiquait sur le camion dérobé cette semaine dans les Hauts-de-Seine, un utilitaire blanc à la carrosserie fatiguée, qu’il s’agissait d’un "soum" de la Direction générale de la sécurité intérieure. Un "soum" pour "sous-marin", autrement dit un véhicule utilisé pour leur planque par les espions chargés notamment du contre-terrorisme. À l'intérieur, se trouvaient selon nos informations des ordinateurs et des équipements de surveillance mais une source proche du dossier affirme qu'il ne contenait "pas de matériel sensible".

Le camion blanc était garé dans la rue, à proximité de l’un des garages de la DGSI dans les Hauts-de-Seine. Visiblement, l’utilitaire ne pouvait pas être rangé à l’abri en raison de "contraintes opérationnelles", selon la source proche du dossier. Tout simplement par manque de place dans le garage des services secrets d’après nos informations.

Le malfaiteur a jeté son dévolu sur le véhicule dans la nuit du 22 au 23 juin. Pour l'embarquer il l'a fait monter sur le plateau d'un autre camion. Seulement, les plaques d'immatriculation de ce dernier étaient lisibles sur la vidéosurveillance. L'appartement du propriétaire a été localisé, ce qui a rapidement conduit les enquêteurs à Viarmes, devant son domicile. Une planque a été mise en place jusqu’à ce que le "soum" fasse son apparition ce vendredi 24 juin au matin. L’interpellation a été immédiatement décidée et s’est déroulée en douceur. Au moins un homme a été arrêté par des policiers accompagnés d'agents de la DGSI. Contacté par RTL, le parquet de Nanterre confirme qu'une enquête est en cours mais ne fait aucun autre commentaire sur une affaire qualifiée de "sensible".

Selon plusieurs sources, l'intégralité du matériel de surveillance contenu dans le camion a été retrouvé lors de la perquisition du domicile des suspects. On ne sait pas non plus comment le ou les malfaiteurs ont réagi lorsqu'ils ont réalisé leur bévue.

