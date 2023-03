INFO RTL - Assassinat de l'ex-rugbyman Aramburu : les deux tireurs étaient fichés S pour leurs liens avec l'ultradroite

Quatre balles en quatre secondes. Puis six balles en quatre secondes. C’est la cadence méthodique avec laquelle Romain Bouvier, puis Loïk Le Priol, tous deux mis en examen pour l’assassinat de l’ex-international de rugby Federico Aramburu après une altercation dans un bar parisien, ont tiré vers la victime, d’après les éléments d’enquête dont RTL a pris connaissance.



L'ancien joueur du Biarritz Olympique a été touché par six tirs, dont trois dans le dos d’après les résultats de l’autopsie. Une "véritable exécution", accuse un proche de la famille Aramburu. Une accusation contestée par les deux suspects qui affirment qu’ils n’avaient pas l’intention de tuer.

L’instruction se poursuit avec l’exploitation des témoignages et des images de vidéo-surveillance mais le profil dangereux des mis en cause se précise. Selon les informations de RTL, ils étaient tous les deux fichés S par la DGSI pour leurs liens avec l’ultradroite, et non le seul Loïk Le Priol, comme indiqué jusqu’à aujourd’hui.



Des armes à feu de collection retrouvées au domicile de Romain Bouvier

Les deux anciens du GUD, groupuscule d’extrême-droite coutumier des actions violentes, avaient également l’interdiction d’entrer en contact dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour des violences commises en 2015.

Autre élément révélé par l’enquête de la brigade criminelle de la PJ parisienne : une partie de la quinzaine d’armes à feu de collection retrouvées en perquisition au domicile de Romain Bouvier, officiellement légales et inoffensives, auraient pu être modifiées, c’est-à-dire potentiellement préparées pour un usage létal.

Des expertises sont encore en cours. Les armes étaient accompagnées de centaines de cartouches de différents calibres ainsi que, comme cela avait été révélé après l'assassinat, de brassards et de gilets "police", d’une statuette d’Hitler et d’une édition de Mein Kampf. Le monde du rugby, bouleversé, avait dénoncé après les faits un "assassinat au motif idéologique d’extrême-droite", dans une tribune publiée dans L'Équipe.



Un verre partagé avec un policier quelques heures avant

"On ne peut définitivement pas parler d’une simple bagarre de bar qui tourne mal", estime un proche de la famille Aramburu. Ultime fait troublant : avant de venir s’attabler au café Mabillon, Bouvier et Le Priol avaient pris un verre avec un ami un peu particulier : un policier membre de la DRPJ, la police judiciaire parisienne.

Aucun lien n’a pu être établi avec les faits mais le fonctionnaire a été entendu sur ses liens avec deux jeunes hommes fichés pour radicalisme. Il a affirmé, d’après nos informations, qu’il ne savait rien des armes et des fiches S.



Le scénario qui a précédé la mort de Federico Aramburu se précise

Les investigations menées depuis un an ont également permis d’affiner le scénario qui a précédé la mort de Federico Aramburu. Un peu avant six heures du matin, l’ancienne star du XV argentin âgé de 42 ans est assis en terrasse du Mabillon, à Saint-Germain-des-Prés, avec son grand copain et associé l’Irlandais Shaun Hegarty, son ancien co-équipier du Biarritz Olympique.



Amoureux du Pays basque les deux amis y ont posé leurs valises avec leurs familles après la fin de leur carrière sportive et ils ont créé une agence de tourisme spécialisée dans le rugby. Dans quelques heures, ce 19 mars, ils vont accompagner un groupe au stade de France pour le match France-Angleterre.



Mais pour l’heure ils mangent un burger accompagné d’une dernière bière après une longue soirée passée à fêter les 40 ans d’un ami et un contrat en vue de la Coupe du Monde 2023. Quelques tables plus loin trois autres clients, Loïk Le Priol, sa compagne Lyson Rochemir et Romain Bouvier, lancent des invectives à un consommateur attablé seul, passablement éméché.



"Tu veux te frotter à un commando marine ?"

Les propos ne sont pas racistes comme cela avait pu être évoqué mais humiliants. Les deux rugbymen n’apprécient pas et le font savoir à haute voix. Le Priol et Bouvier renvoient vertement l’Irlandais et l’Argentin à leurs accents et au fait qu’ils ne sont "pas d’ici".



Le ton monte. Loïk Le Priol se lève, et l’ancien plus jeune commando marine de France vient se camper devant Federico Aramburu, un brassard siglé "police" à la main : "Tu veux te frotter à un commando ?". La phrase est accompagnée de petits taquets au menton. Hegarty est parti payer, il revient, les deux amis décident de laisser tomber.



Mais avant de sortir, ils passent près de la table des trois autres. Federico Aramburu attrape Le Priol et le fait tomber au sol. Une bagarre éclate entre les quatre hommes, violente. Ils sont vite séparés par les videurs et les serveurs. Fin du premier acte. Aramburu et Hegarty sortent le visage gonflé. D’après deux témoins Le Priol et Bouvier exhibent alors une arme à la ceinture et leurs brassards police devant les serveurs en criant qu’ils auraient dû les laisser faire, des témoignages que les deux hommes contestent.

L'ancien membre des forces spéciales tire six balles à bout portant

Deuxième acte quelques minutes plus tard sur le boulevard Saint-Germain. Juste avant de regagner leurs chambres parisiennes, Hegarty et Aramburu sont entrés dans un hôtel pour demander de la glace à appliquer sur leurs visages. Ils ne savent pas que Romain Bouvier vient d’embarquer dans une Jeep militaire conduite par Lyson Rochemir et fait le tour du quartier.



Le Prio