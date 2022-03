Mort de Federico Aramburu : Shaun Hegarty "a besoin de comprendre pourquoi son ami a été assassiné", confie son avocat à RTL

Plusieurs jours après le drame qui a coûté la vie à Federico Martin Aramburu, il est encore difficile pour son ami et associé, présent le soir du drame, de comprendre ce qu'il s'est passé. L'avocat de Shaun Hegarty confie sur RTL : "Il tient pour son ami car il lui doit la vérité et la justice." Les deux amis étaient à Paris dans le cadre de leur projet professionnel puis devaient assister au match des VI Nations entre la France et l'Angleterre le samedi soir.

L'enquête avance rapidement. Les trois auteurs suspectés ont été interpellés dont le suspect principal, qui a été arrêté en Hongrie. "Ces interpellations permettent d'être un peu plus sereins, de se tourner vers ce moment de communion", explique Me Christophe Cariou-Martin.

Mais il est encore difficile de comprendre ce qu'il s'est passé le samedi matin en question, très tôt. Une première altercation à la terrasse d'un café du 6e arrondissement a eu lieu. "Des éléments identitaires" auraient été évoqués selon l'avocat. Puis, ces tirs alors que les deux anciens rugbymans pensaient que l'incident était clos. Désormais, beaucoup de questions restent en suspens. Et Shaun Hegarty ne cesse de se demander pourquoi lui a été épargné alors que son ami a été tué devant lui. "Il a besoin de comprendre pourquoi son ami a été assassiné", explique l'avocat.