Loïk Le Priol a été mis en examen, ce vendredi 1er avril, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour assassinat après la mort par balles de l'ancien international de rugby argentin Federico Martin Aramburu le 19 mars dernier à Paris. Il a immédiatement été placé en détention provisoire, selon la juge des libertés et de la détention.

L'ancien militaire et militant du mouvement d'ultradroite Groupe Union Défense (GUD), âgé de 27 ans, a été mis en examen des chefs d'"assassinat" et "détention d'armes de catégorie B et C". L'ex-commando marine, visé par un mandat d'arrêt européen, avait été arrêté dans la nuit du 22 au 23 mars au poste-frontière de Zahony près de l'Ukraine où il a prétendu vouloir combattre.

Pour rappel, l'autre suspect Romain Bouvier a également été mis en examen pour "assassinat". La troisième personne impliquée, une jeune femme de 24 ans, a été mise en examen pour "complicité d'assassinat" et placée en détention provisoire.