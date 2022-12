INFO RTL - Une des complices de l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu remise en liberté

Après neuf mois de détention provisoire, les juges d'instruction en charge de l'assassinat de Federico Martin Aramburu, l'ex-international argentin de rugby abattu sur un trottoir en plein Paris le 19 mars 2022 après une bagarre dans un bar, ont accédé à la demande de mise en liberté de la complice des deux hommes soupçonnés d'avoir tiré. Lyson Rochemir, par ailleurs compagne du militant d'extrême droite Loik Le Priol, un des tireurs présumés, a donc quitté sa cellule depuis le 13 décembre dernier, d'après une information de RTL confirmée de source judiciaire.

La jeune femme de 24 ans a été placée sous contrôle judiciaire en attendant la suite de l'instruction. D'après nos informations, le parquet de Paris n'a pas fait appel. Les deux principaux suspects, Loik Le Priol et son ami Romain Bouvier, également militant d'extrême-droite, restent pour leur part en détention.

La nuit du meurtre, Lyson Rochemir est soupçonnée d'avoir conduit la jeep de Loik Le Priol lancée à la poursuite de Federico Aramburu et de son copain Shaun Hegarty, également ancien rugbyman, dans les rues du VIe arrondissement, ce dont attestent les images de vidéo surveillance. Et cela à la suite d'une altercation violente entre les deux groupes au bar le Mabillon, à Saint-Germain-des-Près.

Une décision qui pourrait sembler rapide

Vers cinq heures du matin ce jour-là, en terrasse du café, Bouvier et Le Priol, deux camarades fascinés par la violence et l'ultranationalisme, n'auraient pas toléré une remarque des deux rugbymen qui leur reprochaient leur façon de s'adresser à un homme à la recherche d'une cigarette. Après une première bordée d'insultes et de coups, l'Argentin et l'Irlandais, installés dans le Sud-Ouest avec leur famille depuis des années, avaient choisi de s'éclipser et de rentrer. C'est à ce moment que Le Priol serait parti à leur recherche, à pied, arme à la main, tandis que Lyson Rochemir prenait le volant de la jeep de son compagnon et embarquait Romain Bouvier, également muni d'une arme.

Quelques minutes plus tard, Rochemir et Bouvier trouvent les deux rugbymen en train de sortir d'un hôtel où ils ont demandé un sac de glaçons. D'après le dossier d'enquête, Romain Bouvier tire d'abord, Le Priol serait alors arrivé en courant, avant de tirer à son tour six coups mortels sur Federico Aramburu. Shaun Hegarty n'est pas touché. Lyson Rochemir aurait alors pris la fuite seule avec la Jeep avant de récupérer son compagnon un peu plus loin sur les quais de Seine et de disparaître. Le trio devait être interpellé quelques jours plus tard, Loik Le Priol à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine, Romain Bouvier dans la Sarthe et Lyson Rochemir à Paris.

C'est pour avoir conduit l'un des deux tireurs présumés sur les lieux de l'assassinat et avoir participé à la chasse à l'homme que la jeune femme est poursuivie pour complicité d'assassinat. La décision de remettre en liberté un complice d'assassinat après neuf mois de détention n'est pas inhabituelle du point de vue judiciaire, alors que le procès et une éventuelle condamnation à une peine de prison n'aura pas lieu avant des mois voire des années, mais elle pourrait sembler rapide aux proches de l'ex-rugbyman assassiné. Lors des obsèques les proches de Federico Aramburu avaient pointé "ceux qui haïssent" et dans une tribune publiée en avril le monde du rugby avait dénoncé "l'idéologie de l'extrême droite" à l'origine de l'assassinat.

Sollicités par RTL ni Yann Le Bras, l'avocat de la famille Aramburu, ni Christophe Cariou-Martin avocat de Shaun Hegarty, ni Florian Lastelle l'avocat de Lyson Rochemir, informés de la décision des juges, n'ont souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.

