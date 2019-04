publié le 16/04/2019 à 06:49

Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes. Mais le combat des pompiers a permis de sauver l'essentiel de la structure et les deux tours.



Sur place, le jour est sur le point de se lever. Malgré les premières lueurs du jour, le silence domine sur le parvis de la cathédrale. Ces deux tours, cette façade sauvegardée des flammes après une nuit de travail, cette pierre blanche à l'avant, qui contraste avec l'arrière de la gigantesque structure noircie. Les pompiers continuent de s'activer dans les cendres, et l'on voit toujours à cette heure, le balai des lampes torches et des imposantes nacelles qui atteignent le sommet de la rosace principale.

Mais c'est désormais à l'intérieur que le spectacle est le plus désolant. "Tout est noir, et il y avait dans le fond, illuminé par des flammes, le plomb fondu derrière l'autel. On avait l'impression d'être devant un bombardement.", confie le vicaire général du diocèse de Paris, qui salue l'intervention des pompiers.

Les pompiers ont été applaudis jusqu'au petit matin par les spectateurs de ce triste incendie qui viennent petit à petit constater l'étendu du désastre.

L'incendie est maîtrisé. C'est un peu avant 23h que les pompiers ont annoncé avoir préservé l'essentiel de la structure de la cathédrale. Mais c'est seulement vers 4h du matin qu'ils ont annoncé avoir maîtrisé l'incendie, sans qu'il soit totalement éteint.



L'enquête. L'enquête pour déterminer la source du départ de feu est confiée à la brigade criminelle. Dès cette nuit, des ouvriers ont été entendus. L'architecte responsable des travaux assure qu'il n'y avait plus personne sur le chantier de rénovation, au moment où l'incendie s'est déclaré. C'est la piste d'un départ de feu accidentel qui est privilégié pour l'heure.



Les pompiers se sont relayé toute la nuit. Vous êtes nombreux à leur rendre hommage ce matin au 32 10.



Don. La fondation Pinault annoncé déjà un don de 100 millions d'euros.