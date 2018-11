publié le 28/11/2018 à 08:35

François-Henri Pinault, président-directeur général de Kering, a créé il y a dix ans la fondation Kering visant à lutter contre les violences faites aux femmes. Invité à l'antenne de RTL, il estime que "c'est une cause qui a besoin d'être aidée, dont on ne parle pas assez".





Pour lui, "il y a un problème éducatif. Je souhaite que la fondation s'occupe aussi de la sensibilisation auprès des hommes. Il y a un problème avec les jeunes hommes et garçons sur la perception des femmes".

François-Henri Pinault souhaite qu'en France, des cours soient enseignés dans les programmes de l'Éducation nationale : "Il devrait y avoir aujourd'hui des éléments concernant la diversité des genres, sensibiliser les jeunes enfants dans les programmes scolaires".

Le PDG de Kering revient sur la création de cette fondation. "La rencontre avec ma femme, Salma Hayek, qui est engagée depuis plus de 20 ans dans cette cause, m'a fait prendre conscience de la réalité de ce phénomène de la violence sur les femmes. Je l'imaginais relativement loin de moi et je me rends compte que c'est à l'autre bout du monde, mais aussi de l'autre côté du palier, que c'est toutes les classes confondues. C'est partout. Il y a une sorte d'omerta, on en parle pas".