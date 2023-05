Human Bomb : qui était Erick Schmitt, alias "H. B.", le preneur d'otages de la maternelle de Neuilly ?

Le samedi 15 mai 1993, un peu après 7 heures du matin, dans cette classe où il est retranché depuis près de 48 heures, le preneur d’otages s’assoupit. Dans sa situation, dormir c’est mourir. Il le sait. Les super flics du RAID n’attendaient que cela. Ils surgissent, trois coups de feu claquent. C’est terminé. Depuis quelques heures, on connaît la signification de ces initiales qui signaient toutes ses lettres : "H.B." pour "Human Bomb". Désormais, la bombe humaine a aussi un nom car il porte sur lui sa carte d’identité.

Erick Schmitt, naît en 1951 à Burdeau, près de Sidi Bel Abbès, dans une Algérie encore française. Son père est militaire, sous-officier. Erick est le petit dernier de la famille, avant lui il y a eu Jean-Claude, son modèle. Et Anne-Marie, sa confidente. La première fracture dans sa vie, c’est en 1963, après l’indépendance. Comme des centaines de milliers d’autres, les Schmitt rentrent en métropole.

Dès l’âge de 16 ans, Erick marche dans les pas de son père et s’engage dans l'armée de terre. Le jeune sergent-chef Schmitt apprend à manier les armes et les explosifs. Il n’oubliera jamais. L'arsenal de la maternelle de Neuilly, c’est du travail de pro. Une vingtaine de bâtons de dynamite répartis dans les coins de la classe, une ceinture d’explosifs autour de la taille, une commande manuelle qu’il ne lâchera pas.

Cette vie n’est clairement pas à la hauteur de ses ambitions

À 23 ans, il quitte l’armée. Fini l’uniforme, le conforme… Il veut sortir du lot. Devenir quelqu'un. Alors il monte à Paris, avec son frère. Il divorce, car oui, il s’est marié… même si au village, personne n’a jamais vu son épouse. Il rêvait d’un enfant, d’une famille à lui. Il se retrouve seul. Alors il mise tout sur le travail.

C'est un homme rigoureux, méthodique, doué pour l’informatique. Il est recruté par IBM, comme inspecteur de la maintenance. Un salarié parmi tant d’autres dans cette énorme entreprise. Cette vie n’est clairement pas à la hauteur de ses ambitions. Nous sommes à l’aube des années 80, les années fric, celles du culte de la réussite qui se voit. Erick Schmitt décide donc de fonder sa propre société. Il achète un petit trois pièces à Rosny-sous-Bois, et pose une plaque sur sa porte : France Système Maintenance Hardware.

En 1987, un conflit éclate entre Erick et ses associés qui veulent prendre le contrôle de la société. Il perd une partie de sa clientèle, son chiffre d’affaires s’effondre. Quelques mois plus tard, la SARL est en liquidation judiciaire, avec 10 millions de francs de passif. C’est le début d’une spirale de l’échec. Il n’arrive plus à payer les charges de son appartement, il doit revendre. Il travaille alors comme consultant externe chez Thomson, puis à l'Institut de Maintenance des Pays de la Loire, mais il est licencié au bout d’un an. L’ex-patron dynamique perd son sourire de vainqueur, il se renferme, il perd pied.

Pour éviter le sort réservé à un preneur d'enfants en otage, je ne me laisserai pas prendre vivant Erick Schmitt alias "H. B."

Quelques jours avant la prise d'otages, il demande à sa sœur de le photographier. Ce cliché fera la une des journaux : costume, cravate, les cheveux mi-longs bien peignés, un léger sourire et comme un air de défi dans le regard. Dans sa chambre, il a tout rangé, tout plié, rien ne dépasse. Il a vidé son disque dur pour ne laisser aucune trace.

Erick Schmitt se retranche dès le 3 mai dans son appartement parisien pour préparer son coup d’éclat, son apothéose, ce suicide par procuration qui l’inscrira dans l’histoire. Il rédige à l’avance les lettres qu’il remettra aux policiers. "Pour éviter le sort réservé à un preneur d'enfants en otage, je ne me laisserai pas prendre vivant, et je suis déterminé à tout faire sauter si j'échoue”.

Le 7, il écrit à la presse pour annoncer un attentat dans un parking de Neuilly. Menace mise à exécution dès le lendemain, comme preuve de sa détermination. Et le 13, un peu après 9 heures, coiffé d’un casque de motard, il fait irruption dans la maternelle du commandant Charcot, cette maternelle des riches et des puissants, sur les terres d’un ministre.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.