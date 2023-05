DOCUMENT RTL - Human Bomb : comment le RAID est parvenu à neutraliser le preneur d'otages

Le 13 mai 1993, un forcené prend en otage une classe de maternelle à Neuilly-sur-Seine. L'homme, lourdement armé d'explosifs, se fait appeler "H.B." pour Human Bomb. Il retient 21 enfants âgés de trois à quatre ans, ainsi que leur institutrice. Au bout de quelques heures, 15 enfants sont libérés mais six d'entre eux restent entre les mains de H.B, ainsi que l'enseignante et une médecin pédiatre, Évelyne Lambert, qui a été demandée par le preneur d'otages.

La première nuit, l'homme demande 100 millions de francs contre la libération des enfants. Les négociations se poursuivent le lendemain et la deuxième nuit, les autorités redoutent la fatigue de H.B. "Le procureur ne peut pas libérer d'enfants, il est 2h du matin, il décide d'aller se reposer en pensant que les négociations reprendront au petit matin", se souvient Claude Cancès, qui était alors directeur de la police judiciaire de Paris. "Avant de partir, se tient une réunion dans le PC du RAID, (…) où il est décidé de verser dans un café qu'on mettra à H.B. un produit pour l'endormir".

Cette stratégie fait l'unanimité, ou presque. "Le procureur et tout le monde est d'accord", explique Claude Cancès, sauf le SAMU. Aucun produit ne permet d'endormir le forcené d'un coup, ils redoutent alors que le preneur d'otages déclenche les explosifs lorsqu'il sent une grosse fatigue. "On est un peu déçus par les gens du SAMU, mais heureusement on a les pompiers et la médecin sapeur-pompier, Évelyne Lambert, qui est tout à fait d'accord pour se prêter au jeu".

Le doute s'installe

"Il est convenu que, après absorbé le café, le RAID intervienne avec une équipe de deux flics qui rentreront par la petite porte du couloir, pour arrêter H.B. Et cinq ou six autres gars du RAID, par la porte côté cour", décrit l'ancien directeur de la PJ parisienne. "Lorsque, vers 6h du matin, il demande un café, il demande à Évelyne Lambert de le goûter. Elle fait semblant de le goûter. Elle n'est pas sure qu'il en ait bu beaucoup, elle n'est pas sure qu'elle se soit endormi sous l'effet de la drogue".

Le plan se poursuit tout de même, malgré les incertitudes. "Les gens du RAID conviennent avec Évelyne Lambert que lorsqu'il sera vraiment endormi, elle ouvre sa blouse devant la caméra. Ce sera le top".

