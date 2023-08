Homme battu à mort pendant les fêtes de Bayonne : où en est l'enquête ?

Patrice, 46 ans, rentrait chez lui après une soirée passée aux fêtes de Bayonne quand il a été battu à mort par trois hommes dont un qui urinait sur le pas de sa porte. Un appel à témoins a été lancé, tandis qu'un collectif a été formé par les riverains de la zone pour lutter contre les violences pendant les fêtes de Bayonne.

Quelques jours après le drame, l'enquête a été requalifiée en meurtre, et les enquêteurs reçoivent des flux continus de vidéos et de témoignages. Un travail important est nécessaire pour visionner et analyser rigoureusement ces éléments, avec une méthode bien précise afin de ne rien laisser au hasard.

Les circonstances du meurtre sont connues : Patrice a demandé à l'homme d'aller uriner 20 mètres plus loin, dans des urinoirs mis à disposition par la ville. La réponse est l'ultra-violence de cet individu, qui l'a roué de coups avec l'aide de deux complices. Les trois suspects se sont enfuis par la suite et n'ont toujours pas été retrouvés.

Après huit jours de coma, Patrice décède et depuis, l'émotion est toujours vive dans le quartier du Petit Bayonne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info