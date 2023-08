Les fêtes de Bayonne se sont achevées le dimanche 30 juillet. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les premiers cas de Covid-19 se déclarent. Depuis, les pharmacies de la région croulent sous les demandes de test, venant à manquer d'autotests.

1,3 millions de personnes sur cinq jours. Autrement dit un foyer propice à la propagation du virus parmi les festayres. Les pharmacies ont rapidement dû recommander de nouveaux autotests, face à la soudaine augmentation des demandes. "J'en avais une quarantaine en stock, et tout est parti entre lundi et mardi", constate Cécile Rigaudières, de la pharmacie Rigaudières à Bayonne, auprès de France Bleu. "De deux autotests par semaine, on est passé à une quinzaine par jour !"

Les laboratoires observent aussi cette recrudescence des cas, avec une majorité des analyses revenant positives : "En trois jours, j'ai fait une trentaine de tests. Entre 70 et 80% des tests antigéniques sont positifs", témoigne Alexandra Fauvelle, infirmière, au média local. Résultat : le nombre de demandes de rendez-vous pour se faire tester a également explosé.

Faut-il s'inquiéter du retour de la Covid ?

"On est à 13 cas pour 100.000 habitants. On reste à un niveau de circulation faible, et pour l'instant, il n'y a pas de cas grave à l'hôpital", affirme Laurent Filleul, responsable de la cellule régionale Nouvelle-Aquitaine à Santé Publique France. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Pour rappel, en pleine pandémie, l'incidence pouvait monter jusqu'à 100 cas pour 100.000 habitants. Pour le protocole, il n'est désormais plus nécessaire de s'isoler si l'on est testé positif à la Covid. En vigueur depuis le 1er février, l'entourage proche et l'employeur peut être informé mais c'est désormais au médecin traitant de délivrer un arrêt maladie et seulement pour les formes les plus graves.

