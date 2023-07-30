D\u00e8s le d\u00e9but de son histoire, lorsqu'elle \u00e9tait encore un petit port de p\u00eacheurs, Bayonne avait un potentiel immense, de par sa position au confluent de la Nive et de l'Adour, et de sa proximit\u00e9 avec l'Espagne. Les Romains ne s'y sont pas tromp\u00e9s. Au Ier si\u00e8cle, ils la baptisent Lapurdum et surtout ils y b\u00e2tissent un camp fortifi\u00e9 en pierre, un castrum qui t\u00e9moigne de l'importance de cette cit\u00e9. Dans le podcast in\u00e9dit Entrez dans les villes , Lor\u00e0nt Deutsch nous raconte l'histoire de Lapurdum, renomm\u00e9e Baiona au X\u00e8me si\u00e8cle, ce qui signifie "bonne rivi\u00e8re" en basque. Elle est d\u00e9j\u00e0 un port florissant quand elle devient anglaise, ce qu'elle doit \u00e0 une personnalit\u00e9 dot\u00e9e d'un sacr\u00e9 temp\u00e9rament : Ali\u00e9nor d'Aquitaine . Apr\u00e8s s'\u00eatre s\u00e9par\u00e9e de son royal \u00e9poux Louis VII , Ali\u00e9nor \u00e9pouse un autre homme, puissant et ambitieux comme elle : Henri Plantagen\u00eat, le comte d'Anjou et du Maine, et m\u00eame duc de Normandie. A eux deux, ils poss\u00e8dent d\u00e9j\u00e0 plus des deux-tiers de la France. Mais \u00e7a ne leur suffit pas : sur leur "to do list", ils ont not\u00e9 "conqu\u00e9rir l'Angleterre" et en 1154, c'est fait, et Bayonne devient anglaise . La ville va alors conna\u00eetre trois si\u00e8cles d'\u00e2ge d'or pendant lesquels elle d\u00e9veloppe fortement son port. Elle \u00e9change du sel, du poisson, du bois, du vin, et d'autres produits avec l'Angleterre. Dans ce podcast in\u00e9dit, Lor\u00e0nt Deutsch nous pr\u00e9cise que sa position lui permet \u00e9galement un contact avec l'Orient . Plusieurs marchandises passent en effet par Bayonne pour aller en Europe du Nord . "Bayonne c'est un peu comme une bo\u00eete de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber" -- Lor\u00e0nt Deutsch. La ville redevient fran\u00e7aise en 1451 , \u00e0 la sortie de la guerre de cent ans. Mais cette fois, c'est Dame Nature qui va d\u00e9stabiliser la ville... Au nord de Bayonne, vers Capbreton, l'embouchure de l'Adour s'est ensabl\u00e9e et la nouvelle embouchure se trouve beaucoup plus loin, \u00e0 une trentaine de kilom\u00e8tres. C'est une catastrophe pour les Bayonnais. On est au XIV\u1d49 si\u00e8cle et le port de Bayonne risque de perdre sa puissance maritime. Autant dire toutes ses richesses... Mais \u00e0 Bayonne, on ne fait pas les choses \u00e0 moiti\u00e9 ! Pour conserver son acc\u00e8s \u00e0 l'oc\u00e9an, au XVI\u00e8me si\u00e8cle, le roi Charles IX demande \u00e0 d\u00e9tourner le cours de l'Adour . Des barrages sont install\u00e9s sur des centaines de m\u00e8tres, avec des arbres et de la ma\u00e7onnerie. Un chenal est creus\u00e9 pour atteindre l'Atlantique. Ces gigantesques travaux se terminent en 1578. Depuis cette date, Bayonne a son acc\u00e8s direct \u00e0 l'oc\u00e9an Atlantique et prosp\u00e8re \u00e0 travers les si\u00e8cles. Son commerce du sel et du poisson s'\u00e9tend jusqu'au Canada . Gr\u00e2ce \u00e0 sa fronti\u00e8re avec l'Espagne, Bayonne est aussi la premi\u00e8re ville fran\u00e7aise o\u00f9 l'on trouve du chocolat ! Au XVI\u00e8me si\u00e8cle , lorsque les Juifs fuient l'Inquisition espagnole, ils viennent s'installer en France. Ils vivent sur la rive droite de l'Adour, dans le quartier Saint-Esprit de Bayonne. Aux alentours de 1670, c'est \u00e9galement dans cette ville o\u00f9 appara\u00eet pour la premi\u00e8re fois \u00e0 l'\u00e9crit le mot " chocolat ". Lor\u00e0nt Deutsch nous confie : "Bayonne c'est un peu comme une bo\u00eete de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber" ... Pour continuer la visite et d\u00e9couvrir d'autres villes aux histoires passionnantes, rendez-vous sur la cha\u00eene youtube de Lor\u00e0nt Deutsch "\u00c0 toute berzingue" !.