DOCUMENT RTL - Homme battu à mort à Bayonne : "Pas de place à la violence dans ces fêtes là", témoigne l'un de ses amis

Les faits se sont produits le 26 juillet dernier, en marge des Fêtes de Bayonne. En rentrant chez elle, la victime avait trouvé trois individus en train d'uriner devant sa porte. Ces derniers, âgés de 20 à 25 ans, ont roué le quarantenaire de coups, avant de prendre la fuite. Placé dans le coma, la victime est décédée jeudi 3 août.

"Patrice était informaticien. C'était une personne cultivée, très intelligente et surtout très gentille", témoigne Nicolas Bécourt, l'un de ses amis. "Je le vois très bien leur demander de ne pas uriner devant chez lui, mais de façon gentille ! Ces personnes devaient être alcoolisées ou énervées et elles l'ont tabassé."

À l'instar de nombreux Bayonnais, Nicolas Bécourt est choqué qu'un tel niveau de violence ait pu se produire lors des fêtes et coûter ainsi la vie à son ami Patrice. "C'est une fête conviviale, joyeuse et normalement il n'y a pas de place pour la violence", estime-t-il. Habitué des fêtes de Bayonne, cet ami de la victime a déjà travaillé à la sécurité de l'événement, où les bagarres sont fréquentes : "Mais de là à tabasser quelqu'un à mort... Ça me choque."

