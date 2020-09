Gard : une énorme arnaque Internet européenne stoppée par les gendarmes

Le fishing est une arnaque en ligne consistant à récupérer les données personnelles d'un internaute via un faux portail.

publié le 16/09/2020 à 15:28

198 plaintes, environ 1.000 victimes et un préjudice total estimé à 1,9 million d'euros. C'est sur une arnaque sur Internet à l'échelle européenne que les gendarmes du Gard ont enquêté. Et finalement, 10 personnes ont été interpellées ce dimanche 13 septembre, rapporte ce mardi 16 France Bleu Gard Lozère.

Si elle a touché tant de monde, c'est que cette escroquerie a pris diverses formes. Il s'agissait de ventes de bois de chauffage, de locations de matériels ou de chalets pour les vacances, mais aussi d'arnaque sous couvert de relation amoureuse.

Pour cela, de nombreux sites Internet ont été mis en ligne et des petites annonces ont été créées sur des sites spécialisés. Les arnaqueurs recevaient des petites sommes pour des ventes, mais n'envoyaient jamais les achats. L'argent était envoyé au Bénin ou à Malte, ce qui a rendu difficile la découverte des propriétaires des comptes.

Dix interpellations dans toute la France

Au terme de trois ans d'enquête, des "petites mains" dans cette affaire ont été mises en cause par la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes. Cela a permis l'arrestation de dix personnes dans toute la France. Les malfrats, hommes et femmes, majoritairement inconnus de la justice, percevaient de 10 à 30 % des sommes escroquées.

Les suspects sont appelés à comparaître au tribunal correctionnel de Nîmes début janvier pour "escroquerie et association de malfaiteurs". Ils risquent pour ces motifs cinq ans de prison et 375.000 euros d'amende. Par ailleurs, un second volet de l'enquête a été ouvert par les enquêteurs pour "blanchiment d'argent".