Voiture : gare à l'arnaque "à la souris d'ordinateur", le "Mouse jacking"

publié le 05/09/2020 à 11:35

Le Mondial de l'auto a été annulé. En conséquence, les présentions de voitures s’enchaînent. L'un des premiers à dégainer a été Peugeot, avec une nouvelle version de ses deux SUV Stars 3008 et 5008. Elles se vendent tellement bien d'ailleurs qu'elles sont aussi de plus en plus convoitées par les voleurs.

Récemment, des antennes de police et de gendarmerie alertent, via des messages d'alerte sur Facebook devant la recrudescence du vol de ces voitures, façon "mouse jacking", c'est-à-dire le vol "à la souris d'ordinateur".

Il n'est plus nécessaire de casser une vitre ou de forcer une serrure pour voler une voiture. Il suffit aujourd'hui d'un boîtier électronique pour entrer à bord d'un véhicule. C'est ainsi que procèdent certains gangs, pour ensuite revendre en pièces détachées les voitures en Afrique ou dans les pays d’Europe de l’Est.

Pour l'éviter, le plus simple est d'acheter un bon vieux bloque volant. Simple, basique et terriblement efficace. Il est dissuasif car trop long à désactiver. À l'heure de l'électronique on n'a pas fait mieux !