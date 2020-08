Nîmes : un conducteur de TGV rate la gare et fait machine arrière

publié le 28/08/2020 à 15:15

Mercredi 26 août, le conducteur d'un TGV qui reliait Toulouse à Lyon a manifestement oublié de s'arrêter en garde de Nîmes Pont-du-Gard. Le train a alors fait machine arrière pour arriver en gare de Lyon avec une demi-heure de retard et 40 minutes à Nîmes.

À la suite de cet incident, le conducteur du TGV a dû descendre du train pour passer de la motrice avant à la motrice arrière et rebrousser chemin. La manœuvre a pris 40 minutes. "On a entendu l'annonce de la cheffe de bord qui nous expliquait que la gare de Nîmes avait été loupée par le conducteur. On sentait bien qu'elle était décontenancée. Ça a été positif parce que les gens ont commencé à rigoler et à discuter ensemble. Ça a été un moment assez marrant", raconte Théo, un passager à France Bleu Gard.

Le Parisien rappelle que ce genre d'incident n'est pas inédit comme en 2018 dans le Bas-Rhin. Sauf que le TGV n'a pas pu rebrousser chemin.

Grâce à la @SNCF, je vais vivre ma première fois. Première fois qu'un train dans lequel je suis va devoir faire marche arrière. La raison ?

"Madame, Monsieur, la gare de Nîmes a été ... (PAUSE) loupée par notre conducteur" — Théo U. (@theo_uhrt) August 26, 2020