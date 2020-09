publié le 11/09/2020 à 12:11

En 2019, Victoria fonde avec une amie une plateforme de location de vêtements entre particuliers. Au lancement du projet, Victoria se contente de proposer un site Internet basique et préconçu. Mais, au bout de quelques mois, comme son activité se développe bien, elle décide de passer à l’étape supérieure et engage un prestataire pour la réalisation d’un site et d’une application plus aboutis.

Elle verse 15.140 euros sur un total de plus de 35.000 euros, en convenant dès décembre 2019 d’une livraison le 10 juillet. Pendant le premier semestre, l’homme se veut toujours rassurant sur les délais. Pourtant, le jour-J, quand Victoria se connecte, c’est la douche froide. Rien ne fonctionne ! Son prestataire concède que son équipe travaille jour et nuit pour remédier au problème. Seulement, Victoria ne voie rien de concret.

Il faudra finalement plusieurs relances, une mise en demeure et même l’appel d’un gendarme pour que le prestataire fournisse finalement son projet le 9 août. Sauf qu’à l’arrivée, on est toujours loin du compte puisque plusieurs fonctionnalités indispensables restent inutilisables. Impossible, par exemple de louer des produits, ce qui est tout de même la base de son activité.

Une perte de chiffre d'affaires

Découragée, Victoria décide de tout arrêter, et réclame un remboursement. Seulement, depuis, rien ne lui est versé… Croyant que son nouveau site Internet serait prêt, elle a arrêté l’ancien pendant plus d'un mois, ce qui a engendré des pertes de chiffre d’affaire.

Aujourd’hui, la survie de son entreprise est en jeu. Elle doit en parallèle rembourser le prêt consenti par la banque. Pour ne rien arranger, elle ne reçoit pas non plus la subvention promise par la BPI, puisque la prestation n’a pas abouti.



Victoria contacte Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", afin d'obtenir un remboursement, au minimum à hauteur de 10.000 euros...