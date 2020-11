publié le 19/11/2020 à 17:31

Ce mercredi 18 novembre en fin d'après-midi, le conducteur d'une voiture volée a été arrêté pour un contrôle alors qu'un barrage avait été mis en place à Fourques, dans le Gard. Toutefois, l'homme a forcé le barrage, franchi le pont et est rentré dans un camion, rapporte France 3.

Le camion a été dévié de sa route et a percuté deux gendarmes à moto, qui avaient pris en chasse le fuyard. La désincarcération du chauffeur du poids lourd, sérieusement blessé, a pris plus de deux heures. Il a ensuite été héliporté vers Marseille, ses jours ne sont pas en danger. Les gendarmes, eux aussi sérieusement blessés, ne sont pas en danger de mort, et ont été transportés à Arles et Nîmes.

Le fuyard n'a pour l'heure pas été retrouvé. Un hélicoptère de la gendarmerie, des chiens pisteurs, ainsi que des effectifs de gendarmerie ont été déployés pour tenter de le retrouver. Une enquête a été ouverte. La brigade de recherche de Nîmes en a été chargée.