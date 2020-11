Karima, voix féminine du tube "Bad Boys de Marseille", est décédée

publié le 18/11/2020 à 17:59

Sat L'Artificier a annoncé, mercredi 18 novembre sur les réseaux sociaux, le décès de la chanteuse Karima, ancienne membre du groupe marseillais la Fonky Family. Elle avait aussi prêté sa voix pour le refrain de la célèbre chanson de IAM Bad boys de Marseille.

"Elle était la voix féminine des Bad Boys de Marseille. Karima, merci pour ce refrain légendaire...et tout le reste. Repose en paix", a écrit Sat L'Artificier, membre de la Fonky Family. Aucun détail sur son âge ou les causes de son décès n'ont été dévoilés pour le moment, rapporte Voici.

Karima avait connu les débuts du groupe Fonky Family, célèbre pour ses titres Art de rue et Mystère et suspense, rappelle le magazine Télé Loisirs. Parmi les autres membres de la formation, on retrouve Djel, Sat L'Artificier, Menzo, Don Choa, Fel ou encore Le Rat Luciano. Mais la chanteuse a été particulièrement remarquée en participant au titre Bad Boys de Marseille, signé en 1995 en collaboration entre la Fonky Family et Akhenaton, membre d'IAM.

"C’est Pone qui l’avait rencontrée. Elle avait chanté sur un morceau du Rat et de Choa et on avait vraiment accroché à sa voix, donc on lui avait dit que pour nous, c’était comme si elle faisait partie du groupe. Et elle était avec nous sur scène ce fameux soir où on a rencontré IAM, ce qui fait qu’elle s’est aussi retrouvée sur Métèque et mat", se souvenait Sat L'Artificier, interviewé il y a 10 ans par le site Abcdrduson.

Toutefois, la collaboration de la chanteuse avec le groupe Fonky Family s’arrêtera faute de compatibilité, expliquait Sat L'Artificier. "Depuis qu’on avait pris un virage plus dur, elle avait de plus en plus de mal à trouver sa place dans l’équipe, jusqu’au moment où on s’est rendu compte que c’était plus la peine… Ça s’est terminé froidement. Elle a voulu arrêter le chant pour se mettre au rap, mais ça ne collait pas", avait-il précisé.