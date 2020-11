et AFP

publié le 04/11/2020 à 19:50

Lors d’un contrôle dans le Puy-de-Dôme, mercredi 4 novembre, un conducteur âgé de 14 ans a refusé d'obtempérer et a percuté un gendarme "au niveau des jambes, puis projeté à 20 ou 30 mètres du lieu du choc", a indiqué le chef d'escadron Séverine Lucano, commandante de la compagnie de Thiers.



L'adolescent et quatre autres mineurs qui se trouvaient à bord du véhicule ont été interpellés et placés en garde à vue, a indiqué le procureur de la République de Clermont-Ferrand Éric Maillaud. "Ils étaient venus de Clermont-Ferrand, a priori en train. La voiture de La Poste dans laquelle ils circulaient avait été volée à quelques mètres des lieux du drame", a-t-il précisé. Suite à l’incident, les adolescents ont pris la fuite à bord du véhicule, puis à pied. "Ils se sont enfuis ensemble. Nous les avons arrêtés ensemble", a ajouté le procureur de la République.

Le pronostic vital du gendarme pas engagé

La victime, un gendarme réserviste âgé de 32 ans, participait à une opération de sécurisation aux abords d'un établissement scolaire. Il a été "gravement blessé et transporté au CHU de Clermont-Ferrand", précise Séverine Lucano, mais "son pronostic vital n'est pas engagé". "Je lui apporte tout mon soutien. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver les auteurs qui ont pris la fuite", a tweeté peu après le drame le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.