Netflix : comment éviter l’arnaque aux comptes bancaires

publié le 31/07/2020 à 13:20

Tout commence par un mail, d'une adresse qui semble être celle du support Netflix. Un test de sécurité Captcha, puis une page web plus vraie que nature, qui vous demande de mettre à jour vos données personnelles. À la fin de l'opération, vous êtes redirigés sur la page d'accueil réelle de Netflix : sans vous en rendre compte, vous venez de donner vos informations personnelles à des hackers, révèle Armorblox.

Selon le site spécialisé dans la cybercriminalité, cette arnaque a tout d'abord pu être détectée en raison du langage de l'urgence utilisée dans mail. Ainsi, il est rare qu'une telle plateforme demande ainsi sous 24 heures l'ensemble de vos informations personnelles : c'est un premier indice.

Deuxième indice, regardez le nom de domaine dans la barre de recherche : il doit commencer par "netflix.com". Dans le cas de l'arnaque, il s'agit du site "axxisgeo.com", ce qui montrait que le site est trompeur. Par ailleurs, les lieux "Need help ?", "Login with Facebook" ou encore "Sign up now" ne renvoyait à rien, contrairement au vrai site de Netflix.

Dernier indice, si vous avez le moindre doute sur les informations que l'on vous demande, rendez-vous sur votre compte Netflix. Vous pourrez trouver une assistance qui vous permettra de vous assurer de la vérité du mail que vous auriez reçu.