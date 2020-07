Soldes d'été 2020 : comment vérifier la fiabilité d'un site d'achats en ligne ?

publié le 21/07/2020 à 15:44

Les soldes ont débuté le 15 juillet dernier, selon un calendrier décalé en raison de la crise du coronavirus. D'après une enquête Yougov sur "les Français et les soldes d'été 2020", 15% des consommateurs qui profiteront des soldes le feront uniquement en ligne et 47% le feront à la fois en magasin et en ligne. Mais gare aux arnaques lorsqu'on cherche des bons plans sur Internet, prévient le ministère de l'Économie.

Tout d'abord, prenez garde au site Internet sur lequel vous vous trouvez. Si son nom ne vous dit rien, n'hésitez pas à chercher dans un moteur de recherche le nom du site, en accolant si besoin le terme "arnaque". D'autres clients pourraient avoir eu des ennuis avant vous. Vous pouvez aussi aller lire les mentions légales pour voir si tout est en règle. Préférez évidemment les sites français et européens, qui respectent la législation locale.

Point clef pour repérer une arnaque : faites attention à ce que le paiement se fasse normalement. Votre consentement avant de payer doit normalement être recueilli en deux étapes : d'abord, vous devez vérifier le contenu de votre panier, ensuite vous devez confirmer définitivement la commande. Le paiement doit s'effectuer sur une plateforme sécurisée : l'adresse du site doit alors commencer par "https://".