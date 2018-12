publié le 11/12/2018 à 20:42

Mardi 11 décembre, aux alentours de 20h, plusieurs coups de feu ont été entendus entre la rue des Grandes Arcades et la place Kléber, en plein centre de Strasbourg (Alsace). Plusieurs personnes ont été blessées. Les forces de l'ordre sont déjà sur place.



Dans un tweet, la préfecture de la région Grand-Est et du Bas-Rhin a appelé la population à garder son calme, et la mairie de la ville appelle à rester confiné. Le marché de Noël, installé sur la place Kléber, a été fermé.

Événement en cours à Strasbourg, ne relayez pas de fausses rumeurs. pic.twitter.com/0g2MIVJwqX — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 11 décembre 2018

21h08 - "Evénement grave en cours dans le centre de Strasbourg. Dans l'immédiat, merci de rester chez vous. Mes premières pensées vont aux victimes", déclare le maire de Strasbourg Roland Ries sur Twitter.

Evénement grave en cours dans le centre de #Strasbourg.



Dans l'immédiat, merci de rester chez vous.



Mes premières pensées vont aux victimes. — Roland Ries (@Roland_Ries) 11 décembre 2018



21h04 - La fusillade a fait un mort et six blessés selon la préfecture. Le tireur est toujours en fuite.



21h00 - Alain Fontanel, le premier adjoint au maire de Strasbourg, joint par RTL explique qu'il y a pour l'instant "beaucoup d’informations contradictoires". "Je pense qu’il faut rester très prudent. Je ne veux pas donner de chiffre ou de précisions à ce stade. L’enjeu c’est les secours et la poursuite du tireur", indique-t-il.



20h50 - La préfecture de la région Grand-Est et du Bas-Rhin demande aux habitants d'éviter le secteur de l'hôtel de police.



Évitez le secteur de l'hôtel de police. https://t.co/4oKHrFVZcZ — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 11 décembre 2018

