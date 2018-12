Fusillade à Strasbourg : le "plan blanc" activé au CHU de la ville

publié le 11/12/2018 à 21:51

Mardi 11 décembre, aux alentours de 20 heures, plusieurs coups de feu ont été entendus entre la rue des Grandes Arcades et la place Kléber, en plein centre de Strasbourg (Alsace). Plusieurs victimes sont à dénombrées. Un premier bilan fait était de deux morts et onze blessés, selon la préfecture de la région Grand-Est et du Bas Rhin.



Le "plan blanc" a été déclenché, a annoncé le CHU de Strasbourg. Ce protocole constitue en un plan spécifique d'urgence réservé notamment aux victimes d'attentats. Il permet de déprogrammer des activités non-indispensables, d'ouvrir des lits supplémentaires et de renforcer les équipes de professionnels de santé dans les établissements en difficulté.



Les forces de l'ordre ont bouclé l'hyper-centre, et sont toujours à la recherche du tireur qui a été identifié.

