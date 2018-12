publié le 12/12/2018 à 01:33

Les réactions ne se sont pas fait attendre le mardi 11 décembre au soir après la fusillade qui a fait au moins deux morts et douze blessés sur le marché de Noël de Strasbourg.



Richard Ferrand, président La République en Marche de l'Assemblée nationale, a tenu à adresser sur Twitter ses "sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l'attaque de Strasbourg". "Tout mon soutien à nos compatriotes strasbourgeois et aux forces de sécurité mobilisées", a-t-il ajouté

Olivier Faure a tenu un discours de solidarité face au drame survenu. "Dans ces moments-là tout s'arrête. Nous sommes un peuple. Nous sommes une nation. Nous sommes ensemble la République face aux assassins", a assuré le Premier secrétaire du PS. Il a adressé ses "pensées solidaires aux familles" et tenu à remercier les forces de sécurité et le maire de Strasbourg.

Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, regrette que "notre pays continue à compter et à pleurer ses morts dans cette guerre contre le terrorisme" et adresse ses "pensées pour toutes les victimes". Benoît Hamon, chef de file de Générations, a lui aussi adressé sa "solidarité avec les habitants de la ville de Strasbourg endeuillée" et évoqué "beaucoup de douleur à la nouvelle des attaques meurtrières perpétrées dans les rues de Strasbourg".

Plusieurs élus ont exprimé leur solidarité avec les Strasbourgeois dans cette épreuve. Notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui exprime son "soutien aux Strasbourgeois et à leur maire" sur Twitter.



Alexis Corbière, député LFI, a condamné "l'horreur et la lâcheté" qui "ont frappé" et exprimé "toute (s)on affection et (s)a solidarité aux victimes et leurs familles ainsi qu'aux Strasbourgeois sous le choc". Il dit avoir "confiance dans la police pour neutraliser au plus vite le coupable".