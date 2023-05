Fusillade à Marseille : les habitants d'un quartier calme sous le choc

Un jour après la fusillade meurtrière qui a fait trois victimes ce dimanche 21 mai à Marseille, abattues à la kalachnikov à la sortie d'une boîte de nuit, l'inquiétude gagne la population. Ce règlement de compte a eu lieu dans un quartier calme de la ville, ce qui interpelle les habitants.



Sur un enregistrement de vidéosurveillance privée, on peut entendre les douze tirs qui ont traversé de part en part la Mercedes marron qui stationnait à l'entrée du lotissement. À l'intérieur, 3 jeunes, âgés entre 20 et 25 ans sont morts sur le coup. Deux autres sont parvenus à s'échapper, et à se cacher.

"J'ai entendu un monsieur qui parlait au téléphone et qui disait 'ils nous ont tiré dessus, vous pouvez pas nous laisser comme ça'", raconte une voisine, témoin de la conversation. Et l'habitante d'ajouter que le rescapé, toujours au combiné, a "sangloté un peu", ajoutant "bon d'accord, d'accord, on vous attend".

Le quartier marqué par la tuerie

Les policiers seront pourtant les premiers sur les lieux, dans ce quartier qui n'est pas connu pour être le théâtre de fusillades. Les habitants sont surpris, voire choqués. Deux d'entre eux ont même reçu "des impacts sur la façade, les palissades, des balles […] dans la cour", explique une résidente décontenancée. "C'est inquiétant de voir que ça déborde dans un quartier qui est assez calme", constate un autre.

Le décompte macabre se poursuit : 21 règlements de compte mortels ont eu lieu depuis le début de l'année dans la cité phocéenne.

