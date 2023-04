Fusillades à Marseille : "Ils ont tiré dans le tas", raconte un riverain ulcéré

Trois morts et huit blessés : le bilan des trois fusillades qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Marseille est lourd. Ce nouveau drame qui touche la cité phocéenne, sur fond de trafic de drogue, suscite encore une fois la colère et l’exaspération parmi les habitants. Yacine, qui réside dans la cité de Castellas, où deux jeunes de 21 et 23 ans ont été tués, a partagé sa lassitude au micro de RTL. “Je pense qu’ils sont arrivés et qu’ils ont tiré dans le tas”, témoigne-t-il.

“J’étais avec ma femme, on était en train de regarder la télé. On a entendu quatre détonations de fusil à pompe, c’était des bruits vraiment lourds. J’ai appelé quelqu’un de ma famille qui a vu des jeunes courir, et qui a vu tomber par terre le jeune qui s’est fait tirer dans le dos”, raconte-t-il, avant de décrire son ras-le-bol.



“Ma mère veut trouver un appartement pour partir”

“Ma mère m’a annoncé qu’elle veut trouver un appartement pour partir. Elle ne veut pas laisser sortir mon petit frère et ma petite sœur pour qu’ils se prennent un jour une balle perdue. On a envie de vivre, on vit dans un quartier pour survivre”, se désole Yacine.

Dans le quartier, certains habitants tentent de se mobiliser. Quelques dizaines de mères de famille sillonnent ainsi le quartier, sans réussir à faire sortir beaucoup de résidents. “On n’a plus le choix, on doit se mobiliser”, assure Laetitia, la tante de Rayan, un jeune homme assassiné il y a un an et demi. “A chaque fois qu’on voit un assassinat, ça nous projette aux drames personnels qu’on a vécus.”

La procureure de Marseille, fataliste, a pointé du doigt lundi soir en conférence de presse une “logique de vendetta” qui “va se poursuivre dans les mois à venir”.



