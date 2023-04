Marseille : ce que l’on sait des fusillades mortelles

La nuit du 2 au 3 avril a été dramatique à Marseille. Trois fusillades dans trois quartiers différents ont fait trois morts dont un adolescent de 16 ans et huit blessés dont deux entre la vie et la mort. Une nouvelle fois, c'est le trafic de drogue qui semble derrière tout ça et plus particulièrement la féroce guerre que se livrent depuis quelques mois des équipes autour de la cité de la Paternelle.

Une guerre de territoires qui s'est immiscée d'ailleurs dans d'autres cités. Et donc sans doute cité du Castellas où la nuit dernière, deux jeunes de 21 et 23 ans ont été tués à l'arme de guerre, et six autres blessés dont un gravement. Une cinquantaine d'étuis ont été retrouvés au sol. On assiste à une dynamique de vendetta, selon les termes de la préfète de police, qui n'épargne donc personne.

Ce qui surprend, c'est que l'une des fusillades a eu lieu dans le quartier de la Joliette, une zone qui n'est pas un point de deal. Mais là où a éclaté cette 3e fusillade, sur le palier d'un immeuble, c'est l'endroit où les jeunes du quartier se rassemblèrent. Certains l'avouent, ils font un peu de trafic. Ils montent dans les quartiers nord pour faire le guet. Et un des jeunes rencontrés explique que son ami de 16 ans a sans doute été la cible de tireurs venus de ces quartiers, et peut-être même de la cité de la Paternelle.

"Il essaie de trouver son argent comme tous les jeunes. Des petits 40 ou 50 euros", explique-t-il. "Ils te reconnaissent, tu as un problème avec d'autres quartiers, tu es mort. Soit ils te plantent, soit te tirent dessus ou te tabassent à mort", poursuit-il. Un témoignage qui fait froid dans le dos. L'autre victime gravement touchée à la tête ne serait âgée que de 14 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info