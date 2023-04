INVITÉ RTL - Fusillades à Marseille : "Il est temps que l'État s'engage", demande Yannick Ohanessian, adjoint au maire

Marseille a été le théâtre de trois fusillades dans trois quartiers différents dans la nuit de dimanche à lundi. Trois personnes sont mortes, dont un ado de 16 ans, un autre de 14 ans est entre la vie et la mort. Ces fusillades sortent désormais des "quartiers nords" identifiés comme lieux de deal et les victimes sont toujours plus jeunes. Yannick Ohanessian, adjoint à la sécurité à la mairie de Marseille, était l'invité de RTL ce lundi. "On a le sentiment que ça a trop duré et qu'il faut désormais se donner les moyens, que l'État se donne les moyens de lutter activement contre le trafic de drogue. Il est temps que l'État s'engage en donnant davantage de moyens, notamment à la justice ou encore à la police judiciaire", dit-il.

"Cette nuit montre encore que le trafic international de drogue fait des victimes à Marseille, tue à Marseille, crée un climat de terreur", ajoute-t-il. Selon l'adjoint à la mairie, pour éradiquer la drogue à Marseille, "il faut se tourner vers les moyens de la justice. Il faut s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est comment on tape sur les comptes offshore de ces narcotrafiquants ? Comment on empêche ces marchandises de venir sur le territoire national par la ville de Marseille ? Comment on lutte efficacement contre la circulation des armes dans cette ville ? Ce n'est pas acceptable de voir autant d'armes circuler dans la ville de Marseille".

"La nuit dernière, c'est une nuit meurtrière et c'est une de plus, mais une de trop. Ce sont les enfants de Marseille qui tombent sous les balles. Beaucoup de mineurs sont également concernés, donc évidemment, c'est acceptable pour personne cette situation", conclut Yannick Ohanessian.

