Meurtre de Julie Douib : son ex-compagnon condamné à la perpétuité en appel

En première instance, l'accusé avait été condamné à la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans et de la privation de son autorité parentale. Une peine confirmée après le procès en appel, vendredi 27 janvier. En 2019, le meurtre de son ex-compagne, également mère de ses enfants, avait suscité une vague d'indignation en France.

"La cour vous condamne à la majorité de huit voix au moins à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans", a indiqué la présidente de la cour d'assises d'appel de Corse-du-Sud à Bruno Garcia-Cruciani.

La cour a reconnu coupable l'accusé d'assassinat et a écarté l'altération du discernement plaidée par la défense. Ses avocats ont attribué son état d'esprit belliqueux à sa consommation d'anabolisants stéroïdiens pouvant susciter "une paranoïa" et des "explosions de violences".

Cette condamnation correspond aux réquisitions de Catherine Levy, l'avocate générale. "C'est une exécution pure et simple", avait martelé la magistrate, rappelant qu'il "a traqué" la jeune femme de 34 ans avant de la tuer par balle le 3 mars 2019 à l'Ile Rousse, en Corse.

Pour souligner la préméditation, elle a égrainé les recherches sur internet effectuées avant les faits par l'accusé sur la "peine pour homicide" ou comment "partir vivre en Thaïlande".

Les avocats de la défense, Me Gilles Antomarchi et Me Jean-Paul Eon, ont défendu la thèse d'un premier tir accidentel, concédant un deuxième tir volontaire mais "pas d'exécution". L'avocate générale a rappelé les menaces de mort proférées par l'accusé lors de sa détention après la mort de Julie Douib, contre des amies de la jeune femme, un entraineur de sport qu'elle fréquentait et son père.

Retrait total de l'autorité parentale

Me Francesca Seatelli, avocate des deux fils de 12 et 14 ans du couple, avait appelé la cour à les "protéger de leur père", décrivant des garçons "terrifiés à l'idée que leur père sorte de prison et vienne les chercher". Vendredi, la cour d'assises d'appel de Corse-du-Sud a ordonné "le retrait total de l'autorité parentale" de Bruno Garcia-Cruciani sur ses deux fils.

L'homme "persiste à remettre en cause toutes les décisions judiciaires concernant ses deux enfants" et "privilégie son intérêt à celui de ses enfants", qu'il avait eus avec Julie Douib, a expliqué la présidente de la cour d'appel.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info