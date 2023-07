Affaire Julie Douib : son père dénonce l'abandon des familles de victimes de violences conjugales

"Le problème, quand on est familles de victimes, c'est qu'on rentre dans une jungle. C'est à dire qu'il n'y a pas de cellule, il n'y a pas de gens qui peuvent vous expliquer ce qui va se passer et comment ça va se passer", regrette Lucien Douib, le père de Julie, tuée par balles par son ex-compagnon en 2019 à l'Île Rousse en Corse. S'il estime malgré tout avoir eu la chance d'avoir été accompagné par de "bons avocats", ce dernier déplore l'absence de soutien du système judiciaire pour les familles victimes de violences conjugales.

Ce soutien, la famille de Julie Douib l'a surtout trouvé au sein d'associations. "Elles ont beaucoup aidé, conseillé, et dit ce qu'il fallait faire", souligne Lucien. Malgré tout, ce dernier s'étonne toujours de certaines réalités judiciaires pour les proches des victimes : notamment le nettoyage de la scène de crime par les familles elles-mêmes. Depuis, un décret est paru disposant que cette épreuve pouvait être prise en charge "dans certains cas", mais pour Lucien, elle laisse des séquelles indélébiles.

"Quand j'ai été vider l'appartement, je me suis rendu dans la chambre où il y avait eu la première balle. On voit les objets par terre, on voit l'impact des balles contre le mur. Et puis je voyais les gouttes de sang par terre, qui vont jusqu'au balcon. Et vous voyez, vous imaginez Julie qui était là par terre où il l'a achevé, puisqu'on sait qu'il l'a achevé à bout portant. C'est quelque chose d'insupportable. Je pense que s'il n'y avait pas eu des amis de Julie avec moi ce jour là, je ne sais pas si j'aurais eu la force de le faire."



Là, vous voyez l'homme qui a tué votre fille (…) et vous ne pouvez rien dire Lucien Douib

Après le meurtre de Julie, les épreuves s'enchaînent. L'attente du procès est insoutenable et les questions tourbillonnent dans l'esprit de Lucien. "On vous parle de procès aux assises dans trois ans, dans quatre ans, il faut chercher des preuves, il faut se casser la tête. Vous êtes paumés. Et en plus vous avez récupéré les enfants. Il faut gérer aussi les enfants."

Lucien Douib se souvient d'ailleurs d'un moment particulièrement marquant : le jour où il a été confronté au meurtrier de sa fille, pour récupérer la garde de ses petits-enfants. "Quelques mois après l'assassinat de Julie, on fait une demande au juge pour enfants de Bastia. Je me déplace et il est à deux mètres de moi. Là, vous voyez l'homme qui a tué votre fille (…) et vous ne pouvez rien dire. Parce que si vous dites quoi que ce soit, et bien vous n'êtes pas apte à avoir vos petits-enfants", s'indigne le père de Julie.

En juin 2021, a lieu le procès en première instance à Bastia. Une fois de plus, la famille de Julie n'est nullement préparée à l'épreuve qu'elle s'apprête à vivre. "C'est aussi une chose qui est très lourde parce qu'on est dans l'inconnu (…) on ne se rend pas compte de la pression qu'on a en tant que familles de victimes, parce qu'on entend des choses, on a envie de crier notre colère, on se dit mais comment on peut donner la parole à l'assassin de notre fille ?"



On est dans l'inconnu (…) on ne se rend pas compte de la pression qu'on a en tant que familles de victimes Lucien Douib

En janvier 2023, Bruno Garcia-Cruciani est condamné en appel, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie à une peine de 22 ans de sureté. Pour Lucien, "ça a été un énorme soulagement parce que je pense qu'à ce moment là, j'étais le seul à me dire qu'il ne pouvait pas prendre autre chose que ça, avec tous les éléments qu'on avait, je n'aurais pas compris."

Si l'assassinat de Julie Douib laisse derrière lui une famille et des proches endeuillés, celui-ci est aussi devenu un symbole et un des déclencheurs du Grenelle contre les violences conjugales.

Aujourd'hui, Lucien Douib estime n'avoir eu aucun "moment de répit dans tout ce système judiciaire". Pour autant, ce père ne cessera jamais son combat : "je vais continuer à m'investir dans les violences faites aux femmes parce qu'il y a encore trop de violence, trop de femmes qui sont violentées, et trop de féminicides."